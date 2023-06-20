Украинцы включили звук воздушной тревоги во время выступления нобелевского лауреата на медиафоруме в Германии

На ежегодном международном медиафоруме Global Media Forum (GMF) в Бонне, организованного медиагруппой Deutsche Welle* во время выступления российского журналиста, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова во вторник, 20 июня, украинские участники мероприятия включили звук воздушной тревоги, – сообщает Deutsche Welle*.

DW пишет: «В какой-то момент во время речи журналиста отчетливо раздался сигнал воздушной тревоги, записанный, видимо, на смартфон. Позднее из публикаций в соцсетях стало ясно, что это была акция участников GMF с Украины. Они стремились напомнить о непрекращающихся российских ракетных ударах по украинским городам, но далеко не все сидевшие в зале поняли, что произошло».

В свою очередь, глава отдела корпоративных коммуникаций DW* Карла Хагеман в комментарии ТАСС сказала, что «на демократическом форуме возможны и формы открытого протеста», а генеральный директора DW* Петер Лимбург, комментируя ситуацию, сказал: «Мы видим, что украинцы больше не хотят говорить с русскими – и наоборот».

* Организация, признанная иноагентом, деятельность которой в России нежелательна

Бонн, Иван Бабурин

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