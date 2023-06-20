Блинкен анонсировал «крепкий» пакет помощи Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с британским коллегой Джеймсом Клеверли в Лондоне во вторник, 20 июня, заявил, что Соединенные Штаты завтра объявят о новом «крепком» пакете военной помощи Украине, – сообщает Reuters.

В ходе общения с журналистами Блинкен сказал: «Президент Байден заявил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется... Наши страны продолжат выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового крепкого пакета помощи США, о котором я смогу объявить завтра в Лондоне на конференции, посвященной послевоенному восстановлению Украины».

Лондон, Иван Бабурин

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