Пентагон назвал потери украинцев во время «контрнаступа» печальной частью конфликта, о которой заранее было известно

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 20 июня, заявила, что Соединенные Штаты считают гибель украинцев во время контрнаступления заранее рассчитанной «печальной» частью конфликта, – сообщают СМИ.
В ходе общения с представителями СМИ представитель Пентагона сказала: «Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны, о которой мы знали и принимал в расчет. Наши оценки изначально были довольно четкие… Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой, что Киеву нужно время, но мы уверены, что у украинцев есть все необходимые вооружения для проведения контрнаступления».
Ранее сегодня замглавы минобороны Украины Анна Маляр, комментируя ситуацию на поле боя, сказала: «Украинская армия при контрнаступлении столкнулась со сложностями и «бешеным сопротивлением россиян».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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