Россия и Китай обсудили военно-биологическую деятельность США

МИД России во вторник, 20 июня, сообщил, что обсудили с китайской стороной военно-биологическую деятельность США, а также вопросы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством, говорится: «20 июня в Москве состоялись первые российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности. Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности».

«Встреча подтвердила единство подходов России и Китая к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего, в рамках КБТО, ООН и ШОС», – подчеркнули в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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