Президент Литвы назвал Россию и Китай авторитарными режимами, а также призвал изолировать Белоруссию

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем четвертом годовом докладе во вторник, 20 июня, заявил, что его страна находится «на прицеле» у авторитарных режимов Китая и России, а также привал международное сообщество изолировать Белоруссию, – сообщает прибалтийский информационный портал Delfi со ссылкой на трансляцию в соцсетях.

В своем докладе Науседа сказал: «Мы должны стремиться к тому, чтобы внимание США к безопасности Литвы оставалось неизменным. У нас много общих интересов. … С настороженностью наблюдаем за ростом роли Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, развитием его отношений с Россией, экономическим шантажом. В ближайшие десятилетия мы, вероятно, будем видеть еще более тесное сотрудничество между авторитарными режимами. Мы должны быть готовы. …Давайте не будем иллюзий – мы тоже на прицеле».

«Беларусь требует нашего особого внимания. Режим этой страны загнал себя в паутину зависимости от России и теперь позволяет ей себя переварить. …Это уже привело и к строительству небезопасной Белорусской АЭС. …Ситуация с правами человека в Беларуси стремительно ухудшается. … Введенная смертная казнь за теракты стала булавой контроля тоталитарного общества», – заявил президент Литвы и продолжил: «Обязанность международного сообщества, а вместе с тем и Литвы – изолировать белорусский режим и применить жесткие международные санкции!»

Напомним, что в Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО.



Вильнюс, Иван Бабурин

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