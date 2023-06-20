Словакия признала голод 30-х годов в СССР «геноцидом» украинцев

Голод в СССР 1932-1933 годов Национальный совет (парламент) Словакии во вторник, 20 июня, признал «геноцидом» украинцев, – сообщает информационное агентство TASR.

В постановлении словацкого Нацсовета, в частности, говорится, что «голод был вызван умышленно с целью уничтожить определенную группу граждан. …Тоталитарный советский режим, который привел к смерти миллионов украинцев, нанес сильный ущерб основам украинского общества».

Агентство также сообщает, что «депутаты от имени словацкого народа выразили соболезнования родным умерших» и выразили сожаление по поводу военного конфликта на Украине, обвинив в нем руководство России.

Братислава, Иван Бабурин

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