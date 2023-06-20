Минфин выступил за госрегулирование производства метанола и поддержал введение минимальных розничных цен на пиво и сидр

Министерство финансов России выступило за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, а также поддержало идею комитета по экономической политике Госдумы о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении министерства, в частности, говорится: «Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ – это правильная инициатива, которая требует проработки».

Ранее комитет по экономической политике Госдумы России рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию «изучить возможность введения МРЦ на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также создание реестра дистрибьютеров этой продукции».

«Министерство финансов РФ также выступает за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации продукции, оказавшейся в незаконном обороте. Минфин также выступает за ужесточение ответственности за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя. Предлагается отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта», – сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, что 5 июня стало известно о массовом отравлении жителей разных регионов России суррогатным напитком «Мистер Сидр», в котором экспертиза выявила опасные примеси метанола и этилбутирата. Всего, по данным Минздрава на 17 июня, опасным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.

Москва, Иван Бабурин

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