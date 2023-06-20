Организация американских государств ожидает выступление Зеленского

Постоянный представитель США при штаб-квартире Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне Франсиско Мора во вторник, 20 июня, заявил, что участники 53-й сессии Генеральной ассамблеи ОАГ, которая состоится 21-23 июня, ожидают выступление президента Украины Владимира Зеленского, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Франсиско Мора сказал следующее: «Мы ожидаем, что президент Зеленский выступит перед Генеральной Ассамблеей. Не знаю, когда именно. Но он выступит перед Генеральной ассамблеей. Вероятно, по Украине будет заявление группы стран, которые год назад спонсировали декларацию на эту тему».

Что за «группа стран» стала инициатором декларации по Украине, постпред США при ОАГ не сказал.

Вашингтон, Иван Бабурин

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