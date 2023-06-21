Власти Молдавии одобрили отмену празднования Дня Победы 9 мая

Правительство Молдавии поддержало законопроект депутатов правящей Партии действия и солидарности об отмене празднования 9 мая Дня Победы. Как заявил премьер-министр республики Дорин Речан, проект получил положительную оценку правительства. Теперь за него должны проголосовать депутаты парламента.

Согласно законопроекту, в стране учреждается День памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны, который будет отмечаться 8 мая.

Ранее сообщалось, что инициатива об отмене в Молдавии празднования Дня Победы вызвала протесты жителей республики. В Кишиневе неоднократно проходили массовые акции протеста. Также жители молдавской столицы требовали отставки президента Майи Санду и сформированного правящей партией кабмина.

Напомним, 12 июня президента Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Ранее 9 мая на Украине отмечался государственный праздник День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая отмечался День памяти и примирения.

Кишинев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»