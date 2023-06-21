Правительство Японии решило привлечь частников к восстановлению Украины

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси во время выступления на двухдневной конференции по восстановлению Украины в Лондоне в среду, 21 июня, заявил, что правительство его страны будет привлекать частные компании к участию в реконструкции киевского режима, – сообщает The Asahi Shimbun.

В ходе своего выступления г-н Хаяси сказал: «Правительство Японии планирует в конце этого или начале следующего года провести «Японо-украинскую конференцию по содействию экономической реконструкции Украины», на которой государственному и частному секторам экономики будет предложено решительно поддержать восстановление Украины».

Лондон, Иван Бабурин

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