Американский спецпрокурор опроверг информацию о сговоре Трампа с Россией

Спецпрокурор США Джон Дарем, расследовавший обстоятельства слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом экс-президента Дональда Трампа, на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса в среду, 21 июня, заявил, что никакого сговора между РФ и Трампом в преддверии его избрания президентом в ноябре 2016 года не было, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дарем сказал: «Я имею в виду, разумеется, есть информация в докладе, который был подготовлен бывшим директором ФБР Робертом Мюллером, и тому подобное. Однако что касается сговора, то мне ни о каком таком сговоре не известно».

«В спецслужбах Соединенных Штатов были некоторые лица, которые явно выражали личное пристрастие, рассматривая данные, касавшиеся Трампа, на этапе избирательной кампании 2016 года», – добавил американский спецпрокурор.

Вашингтон, Иван Бабурин

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