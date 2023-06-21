ООН: После наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС противопехотные мины-лепестки выносит на все побережье Черного моря

Глава программы ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп заявил, что из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС легкие противопехотные мины-лепестки может разнести течением по всем побережьям Черного моря, – сообщает в среду, 21 июня CNN .

Пол Хеслоп, в частности, сказал: «Мины, которые смыло наводнением из-за подрыва плотины Каховской ГЭС, могут оказаться на любых берегах Черного моря. Мы знаем, что на левом берегу Днепра широко использовались мины, очевидно, чтобы предотвратить атаку через реку... Я могу заключить, что неразорвавшиеся боеприпасы или противотанковые и противопехотные мины были смыты вниз по течению. Они либо уже находятся в море, либо скоро там будут... К сожалению, мы видим, как противопехотные мины выносит течением на все побережье Черного моря».

«Мины-лепестки» – маленькие, герметичные и пластиковые, они наполнены редкими взрывчатыми веществами и плавают в воде. Эти мины могло снести куда угодно. В то же время более тяжелые мины, например противотанковые, настолько далеко не отнесет. Десятикилограммовая противотанковая мина не сможет преодолеть такое же расстояние, как 50-60-граммовая противопехотная. Такое хаотическое загрязнение боеприпасами черноморского побережья ликвидировать будет очень сложно. Как мы справляемся с этим? Это еще одна проблема, которую нужно решить», – резюмировал глава программы ООН по разминированию на Украине

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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