Министерство иностранных дел России в среду, 21 июня, заявило о введении санкций против австралийских подрядчиков ВПК, журналистов и муниципальных депутатов.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, в частности говорится: «В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня».

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», – подчеркнули на Смоленской площади.

Москва, Иван Бабурин

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