Захарова попросила западные СМИ уточнить у Киева координаты будущих военных заводов на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 21 июня, обратилась к западным СМИ попросить у киевского режима координаты производителей вооружений, которые планируется построить на Украине.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Вчера в интервью «Рейтер» представитель министерства евроинтеграции Украины сказал, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия для организации производства оружия западного образца уже непосредственно на территории Украины. Россия относит это в ту же канву, как и поставки вооружений, или организация производства на Украине требует какой-то дополнительной реакции со стороны Москвы?»

«У меня большая просьба. Вы когда в следующий раз будете брать интервью у представителей киевского режима, которые будут рассказывать о том, что на территории Украины западные страны будут строить заводы по производству оружия, попросите, пожалуйста, уточнить координаты. Очень нужно», – обратился к западным СМИ представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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