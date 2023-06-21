СМИ: Пентагон рассматривает Румынию в качестве центра обучения украинских пилотов управлению F-16

Министерство обороны США и коалиция западных стран рассматривают Румынию в качестве возможной площадки, где украинские летчики будут проходит обучение пилотированию американских истребителей F-16, – сообщает в среду, 21 июня, издание Politico.

Со ссылкой на информированные источники в Пентагоне издание пишет: «В минобороны США ведется работа над заключением контракта, предусматривающего обучение украинских пилотов на базе в Румынии. Пока идут обсуждения «контуров соглашения». Скорее всего, тренировать летчиков будут специалисты компании Lockheed Martin, производящей истребители F-16».

«Представитель министерства обороны Нидерландов подтвердил, что партнеры по коалиции работают над созданием учебного центра F-16 в Восточной Европе», – сообщает Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

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