Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший во время выступления в среду, 21 июня, заявил, что в Джо Байден свел контакты с Россией к обмену угрозами и оскорблениями в отличие от президента Джона Кеннеди, который в даже самый разгар «холодной войны» встречался с лидером СССР Никитой Хрущевым, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кеннеди-младший сказал: «Америка разорвала практически все дипломатические контакты с Россией до такой степени, что общение действительно стало обменом угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди встречался с Хрущевым, Никсон встречался с Брежневым, Рейган встречался с Горбачевым. Разве Байден не может встретиться с Путиным? Неужели мы не можем хотя бы начать разговор? Неужели у нас теперь такое искаженное и отчаянное представление о другой стороне? И мы даже не хотим с ними разговаривать. Восприятие конфликта как неизбежности стало краеугольным камнем внешней политики США».

«Эта вечная война, которая так истощила жизненные силы нашей нации, теперь угрожает ввергнуть мир в невыразимый ужас ядерного Армагеддона. И я говорю, конечно, о ситуации на Украине. Мы окружили Россию ракетами и военными базами. Мы никогда бы не потерпели, если бы русские сделали это с нами. И заявления наших правительственных чиновников и аналитических центров излагают цели войны на Украине как смена режима в России, свержение Владимира Путина. Вот что сказал президент Байден», – заявил кандидат в президенты США и продолжил: «Наша цель на Украине – выведение из строя и истощение российских вооруженных сил и расчленение Российской Федерации. Ни одна из этих целей не имеет ничего общего с помощью Украине, что, конечно же, послужило предпосылкой для нашего участия в войне».

«Украина является просто пешкой в марионеточной войне между США и Россией. Подобно подросткам, играющим в World of Warcraft, эти поджигатели войны внутри американского руководства бросают военные игры и сценарии и делают вид, что ядерную войну можно выиграть. Это опасная ложь», – подчеркнул Роберт Кеннеди-младший.

Вашингтон, Иван Бабурин

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