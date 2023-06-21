Увеличение номенклатуры вооружений для Украины – стратегия США

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель на брифинге в среду, 21 июня, заявил, что расширение номенклатуры военных поставок Киеву является стратегией Соединенных Штатов, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию на сайте Госдепа.

Отвечая на вопрос об увеличении видов передаваемых Украине вооружений, Патель сказал: «Мы в плотной координации с партнерами оцениваем типы технологий и систем, в которых нуждается Украина. Это является нашей стратегией в отношении поддержки в безопасности Украины».

Вашингтон, Иван Бабурин

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