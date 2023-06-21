Бербок: Украину примут в ЕС, когда она победит кумовство и коррупцию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне в среду, 21 июня, заявил, что Киев примут в Евросоюз, когда тот победит «кумовство и коррупцию, процветавшую 30 лет», – сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как передает издание Бербок в кулуарах Конференции сказал: «Чтобы вступить в Европейский Союз, Украина должна положить конец 30 годам кумовства и коррупции. Киев уже добился прогресса, особенно в том, что касается свободы СМИ и верховенства закона, однако теперь необходимы дальнейшие шаги. Нет сомнений, что Украина присоединится к ЕС».

Лондон, Иван Бабурин

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