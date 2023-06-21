В Госдепе назвали дипломатией заявление Байдена, что Си Цзиньпин – диктатор

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге в среду, 21 июня, заявил, что слова Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором являются дипломатией, «позволяющей прояснять недопонимания», – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию на сайте Госдепа.

Комментируя высказывание президента США, представитель Госдепа сказал: «Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР, и президент верит, что дипломатия является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов».

Следует напомнить, что сразу после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин с целью стабилизировать отношения с Китаем Байден назвал председателя КНР диктатором.

В свою очередь МИД Китая выразил протест из-за слов президента США.

В заявлении китайского МИДа было сказано: «Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией».

Вашингтон, Иван Бабурин

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