Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на трансатлантической конференции на тему «Климат и безопасность», организованной американской НПО «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов»* в среду, 21 июня, заявил, что альянс не может далее работать на ископаемом топливе в эпоху возобновляемых источников энергии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсек НАТО сказал: «Изменение климата имеет значение для нашей безопасности, поэтому оно важно для НАТО. … Нужно сократить выбросы военной техники. Танки, военные корабли, бомбардировщики наносят ущерб климату, потребляя много ископаемого топлива. Поэтому, если мы собираемся достичь глобального чистого нулевого уровня выбросов, нам необходимо также сократить довольно существенные выбросы от военной деятельности и в мирное время».

«Мы приветствуем переход ЕС от российского газа к другим, более устойчивым источникам энергии и ресурсам, от солнечной энергии к ветру, электричеству и батареям. Единственная проблема заключается в том, что мы, совершая этот переход, который мы все поддерживаем, рискуем создать новые уязвимые места по части редкоземельных минералов из Китая. Таким образом, мы не должны совершать ту же ошибку еще раз Поэтому всем союзникам, ЕС и НАТО нужно работать над тем, чтобы увеличить собственное производство редкоземельных минералов, а также искать другие технологии, которые не заставят нас слишком зависеть от китайских редкоземельных полезных ископаемых», – подчеркнул Столтенберг.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Брюссель, Иван Бабурин

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