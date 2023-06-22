СМИ: Главному сопернику Эрдогана на последних выборах грозит до 110 лет тюрьмы

Кемалю Кылычдароглу, ставшему главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на последних выборах президента Турции, грозит до 110 лет тюрьмы, – сообщает в четверг, 22 июня, издание Cumhuriyet.

В публикации старейшего турецкого издания говорится, что «против Кемаля Кылычдароглу подано 28 исков, в большинстве истцом выступает сам Эрдоган».

«Многие иски поданы несколько лет назад, в основном по обвинениям о клевете. Например, из-за того, что Кемаль Кылычдароглу сравнивал Эрдогана с ливийским лидером Муммаром Каддафи и последним руководителем Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску. На сегодняшний день ситуация для Кылычдароглу усугубляется тем, что у него больше нет депутатской неприкосновенности, потому что политик не попал в новый состав Великого национального собрания (парламента) Турции», – пишет Cumhuriyet.

Анкара, Иван Бабурин

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