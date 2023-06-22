Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 22 июня, заявил, что реакция мира на подрыв Каховской ГЭС заслуживает жесткой критики за то, что сразу после трагедии никто четко не назвал ее виновника, тем самым нанеся большой ущерб киевскому режиму, – сообщает украинский телеканал «Общественное ТВ».

Отвечая на вопрос телеканала, почему реакция международного сообщества на подрыв плотины Каховской ГЭС была «достаточно вялой», Кулеба сказал: «Это вы еще дипломатически назвали реакцию. На самом деле есть все основания жестко критиковать тот факт, что изначально ни западные медиа, ни ряд наших ключевых партнеров не назвали четко виновника трагедии».

«Сейчас у западных медиа появляется все больше доказательств того, что взрыв устроила именно Россия и появляется четкость в заявлениях и публикациях. Но заголовки уже набрали миллионы лайков и распространений. Определенное представление сформировалось, и это большой вред. Следует говорить в целом о стандартах стран-союзниц Украины и западных медиа, которые продолжают попытки во что бы то ни стало донести позицию России», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

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