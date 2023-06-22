СМИ: Контрнаступление Киева «не оправдало ожиданий Запада ни на одном из фронтов»

В министерстве обороны США и высокопоставленные американские чиновники заявили, что начальный этап украинского контрнаступления «не оправдал ожиданий ни на одном из фронтов», – сообщает в четверг, 22 июня, CNN.

Телеканал со ссылкой на источники в Пентагоне и во властных кругах США сообщает, что по их оценкам, «операция еще находится на ранней стадии, и союзники сохраняют оптимизм относительно ее дальнейших перспектив, хотя начальный этап украинского контрнаступления не оправдал ожиданий ни на одном из фронтов».

«ВСУ пока имеют меньший успех, а россияне демонстрируют бОльшую компетентность, чем ожидали эксперты. Украинские силы оказались уязвимыми для минных полей. Погода тоже помешала графику наступления, поскольку транспортные средства боролись с проходимостью. Потери украинцев тяжелые, хотя и не такие большие, как пытаются изобразить россияне. ... Запад готов ждать как минимум до июля, прежде чем давать более полную оценку продвижению наступления, которое считается решающим для определения того, кто в конечном итоге выиграет войну», – сказал один из собеседников CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

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