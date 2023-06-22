Будапешт готов принять всех пленных этнических венгров

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге в четверг, 22 июня, что Будапешт Венгрия была готова принять всех 11 военнопленных из Закарпатья, переданных при посредничестве РПЦ, вне зависимости от наличия у них венгерского гражданства, – сообщают СМИ.

Комментируя ситуацию с передачей РПЦ военнопленных-уроженцев Закарпатья Венгрии, Гуйяш сказал: «Русская православная церковь нашла мальтийцев, сообщила, что военные венгерского происхождения находятся в российском плену, их могли бы освободить, если бы русская православная церковь взяла на себя обязательство в сотрудничестве с Мальтийской службой доставить их в Венгрию. Со стороны правительства с мальтийцами связывался вице-премьер Жолт Шемьен. Венгерское правительство заявило, что всех с радостью примет, независимо от того, есть ли среди них граждане Венгрии»

«Все 11 человек прибыли в Венгрию в статусе полностью свободных людей. РПЦ их передавала не как военнопленных, а как освобожденных... С первой минуты в Венгрии они могли свободно передвигаться как свободные люди. Если хотят в Украину, то в Украину, если остаться здесь, то здесь, если в Западную Европу, то они получили статус беженца и в Европу тоже могут уехать», – подчеркнул глава администрации венгерского премьер-министра.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины заявили, что их правительство не было проинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами, и потребовали немедленно допустить консула Украины в Венгрии к украинским военнопленным.

Будапешт, Иван Бабурин

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