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Четверг, 22 июня 2023, 20:22 мск

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Дуда признался в любви к Зеленскому и заявил о желании «замучить Путина»

Президент Польши Анджей Дуда Фото: com/prezydentpl

Президент Польши Анджей Дуда в четверг, 22 июня, заявил, что они с украинским президентом Владимиром Зеленским «любят друг друга и должны замучить Путина», – сообщает украинский телеканал «Факты ICTV».

Комментируя взаимоотношения с главой киевского режима, Дуда сказал: «Мы и президент Зеленский любим друг друга. У нас бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружеский – никто не хочет никому навредить. Мы (Запад, – прим.ред.) вместе с Украиной должны утомить российское общество и замучить Путина».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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