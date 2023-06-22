Гутерриш призвал власти Израиля защитить палестинцев от нападений поселенцев

Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак в четверг, 22 июня, заявил, что Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен продолжающимся насилием и гибелью людей на палестинской территории и призвал Израиль обеспечить защиту палестинского гражданского населения от любых актов насилия со стороны еврейских поселенцев, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Фархан Хак сказал: «Генеральный секретарь осуждает все акты насилия в отношении гражданских лиц, акты вандализма и поджоги земли и имущества, включая школу, израильскими поселенцами в палестинских деревнях вокруг Наблуса и Рамалле.

«Израиль, как оккупирующая держава, должен обеспечить защиту гражданского населения от всех актов насилия и привлечение виновных к ответственности. Израиль должен соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, включая пропорциональное применение силы и принятие всех возможных мер предосторожности для защиты гражданских лиц при проведении военных операций», процитировал Антониу Гутерриша заместитель пресс-секретаря генсека ООН.

Ранее сегодня Палестинское агентство новостей WAFA сообщило, что израильские поселенцы, поддерживаемые армией, напали на палестинскую деревню Джалуд к югу от города Наблус на Западном берегу.

«Множество еврейских поселенцев, выступающих за превосходство над арабским населением, под защитой израильской армии высадились на окраине деревни и напали на несколько жилых домов, бросая в них камни. Жители деревни пытались противостоять им и защищать свою собственность. В ответ на это вооруженные солдаты открыли огонь по сельским жителям, ранив одного стальными пулями с резиновым покрытием в голову, а двух других осколками пуль. Трое других жителей деревни получили ранения в результате забрасывания камнями, десятки пострадали от чрезмерного удушья слезоточивым газом», – говорилось в сообщении WAFA.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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