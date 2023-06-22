Американские сенаторы призвали приравнять возможное применение Россией ТЯО на Украине к нападению на НАТО

Член верхней палаты Конгресса США сенатор Линдси Грэм на пресс-конференции в четверг, 22 июня, заявил, что им и его коллегой Ричардом Блюменталем разработана резолюция с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к нападению на НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Грэм сказал: «Мы сегодня вносим сенатскую резолюцию, которая гласит, что, если Россия или Белоруссия или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить волю украинского народа, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО. Угроза применения Россией тактического ядерного оружия является реальной».

«Россия, в случае применения ТЯО на Украине, должна ждать массированного ответа от НАТО. И тогда Россия будет находиться в состоянии войны с НАТО», – заявил американский сенатор.

Вашингтон, Иван Бабурин

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