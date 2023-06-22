В Курской области запретили массовые мероприятия

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в четверг, 22 июня, подписал постановление, запрещающее на территории региона проведение массовых публичных мероприятий, кроме государственных праздников, – сообщают СМИ

В документе, опубликованном на сайте правительства области, говорится: «В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, власти Курской области приняли решение о временном запрете проведения массовых публичных мероприятий. Запрет не распространяется на мероприятия, посвященные государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, которые проводятся органами публичной власти. Мера будет действовать до снятия режима среднего уровня реагирования».

Ранее, президент России Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны, в том числе, в Курской области.

Курск, Иван Бабурин

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