Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 22 июня, комментируя удар ВСУ французскими дальнобойными ракетами по Чонгарскому мосту, связывающему Херсонскую область с Крымом, заявил, что Украина сама выбирает цели для атак, – сообщают СМИ

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона сказал: «Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции».

Напомним, что в ночь на 22 июня в результате атаки ВСУ французскими дальнобойными ракетами был поврежден Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую области с Крымом.

Вашингтон, Иван Бабурин

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