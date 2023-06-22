Пентагон нейтрально отреагировал на атаку западными ракетами по Чонгарскому мосту

Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 22 июня, комментируя удар ВСУ французскими дальнобойными ракетами по Чонгарскому мосту, связывающему Херсонскую область с Крымом, заявил, что Украина сама выбирает цели для атак, – сообщают СМИ
Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона сказал: «Это их битва. Они выбирают цели, и это они проводят операции».
Напомним, что в ночь на 22 июня в результате атаки ВСУ французскими дальнобойными ракетами был поврежден Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую области с Крымом.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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