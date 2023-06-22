Премьер-министр Индии: Война вернулась в Европу, надо остановить кровопролитие

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США в четверг, 22 июня, заявил, что с конфликтом на Украине война вернулась в Европу, и мы должны сделать все, чтобы остановить кровопролитие, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления г-н Моди сказал: «С конфликтом на Украине война вернулась в Европу, это причиняет огромную боль всему региону. Особенно пострадали страны Глобального Юга. Мировой порядок основан на уважении принципов Устава ООН, мирном разрешении споров и уважении суверенитета и территориальной целостности. … Я скажу прямо и публично. Сейчас не эпоха войн. Но для этого нужно больше диалога и дипломатии».

«Мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить кровопролитие и человеческие страдания», – подчеркнул премьер-министр Индии.

При этом Моди заявил, что Индия и США стали важными партнерами в сфере обороны.

Индийский премьер, в частности, сказал: «Сегодня США стали одним из наших самых важных партнеров в области обороны. Сегодня Индия и Соединенные Штаты сотрудничают в космосе и на морях, в науке и полупроводниках, в стартапах и устойчивом развитии, в технологиях и торговле, в сельском хозяйстве и финансах, в искусстве и искусственном интеллекте».

Вашингтон, Иван Бабурин

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