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Пятница, 23 июня 2023, 02:11 мск

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Танкисты выходят к рубежам в пригороде Купянска

На купянском направлении танкисты Западной группировки российских войск перешли в наступление, – сообщают в ночь на пятницу, 23 июня, «Известия».

Собственный корреспондент издания Денис Кулага сообщает следующее: «То, что в зоне СВО видим достаточно редко: танки Западной группировки войск прямой наводкой ведут огонь по позициям противника на купянском направлении. Танкисты выходят к рубежам в пригороде Купянска и атакуют огневые точки. Тем временем российская пехота заняла два крупных укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ), подходя ближе к границам города».

Купянск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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