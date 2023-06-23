Госдума планирует разработать закон о «дипфейках»

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Александр Хинштейн в пятницу, 23 июня, заявил, что в осеннюю сессию Нижняя палата парламента планирует разработать закон о дипфейках.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Такой шаг (закон о дипфейках, – прим.ред.) должен помочь в борьбе с мошенничеством – сегодня, в частности, с помощью нейросетей уже заменяются лица на видео и фото. Дипфейки способны и угонять аккаунты, и воровать средства с банковских счетов, и – что особенно важно в текущей ситуации – становиться оружием в информационной войне».

«Учитывая, что большинство пока плохо разбираются в технологии дипфейков, этот новый вызов – становится реальной угрозой. Ведь даже специалистам сложно отличить достоверную картинку от ложной – поэтому компании сейчас активно ведут исследования по противостоянию дипфейкам. Пусть технология пока остается слишком трудозатратной для использования в мошеннических схемах, это не отменяет ее возможного негативного использования в будущем. Соответственно, нам нужно решить этот вопрос «на берегу», пока вопрос не вышел из-под контроля и не возникли риски дискредитации. Ранее я уже рассказывал о появлении системы мониторинга аудиовизуальных материалов в режиме реального времени. Следующий шаг – закрепить «дипфейки» в нашем законодательстве и поставить этому явлению прочный заслон», – подчеркнул депутат.

Москва, Иван Бабурин

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