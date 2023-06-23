Эксперты минобороны и МИД из России, Китая и ряда западных стран обсудили ядерные доктрины своих государств

Госдепартамент США в пятницу, 23 июня, сообщил, что эксперты МИД и министерств обороны из России, Китая, США, Франции и Великобритании 13-14 июня в Каире провели рабочую встречу, на которой обсудили ядерные доктрины своих стран, – передают СМИ со ссылкой на сообщение Госдепа.

В документе, распространенном внешнеполдитиче6ским ведомством США, в частности, говорится: «Организованная США рабочая встреча экспертов из министерств иностранных дел и министерств обороны КНР, Франции, Российской Федерации и Великобритании прошла в Каире 13 -14 июня, обсуждалось снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политика в этой сфере. …Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и включение представителей оборонных ведомств в тематические обсуждения. Госдепартамент продолжит оказывать содействие диалогу между экспертами в атомной сфере из пяти перечисленных стран».

«США сейчас являются председателем диалога пяти стран-обладателей ядерного оружия в рамках продолжающегося обмена мнениями в контексте Договора о нераспространении», – отметили в госдепе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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