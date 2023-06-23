Генсек НАТО признал участие инструкторов альянса в конфликте на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в немецкий Висбаден на базу группы Североатлантического альянса по содействию безопасности Украины (SAG-U), которая занимается координацией тренировок украинских военных и поставок оружия Киеву, поблагодарил инструкторов альянса за работу по подготовке боевиков ВСУ к украинскому наступлению, – сообщают СМИ.

В заявлении Столтенберга, которое распространила пресс-служба НАТО, в частности, говорится: «Тренировка и советы, которые вы предоставляете, обеспечивает реальную разницу на поле боя каждый день. Это изменило ситуацию на полях сражений на Украине. Поддержка Украины со стороны НАТО будет продолжаться так долго, как это потребуется».

Висбаден, Иван Бабурин

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