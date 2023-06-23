Небензя призвал спонсоров киевского режима не допустить катастрофы на Запорожской АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в пятницу, 23 июня, заявил, что хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы на Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву нас крайне настораживают. В их абсурдности могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, недавно посетившим станцию, несмотря на все препоны со стороны Украины. Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы».

«Как мы уже неоднократно могли убедиться самому Зеленскому и его клике как на Украину, так и на Европу совершенно наплевать», – подчеркнул российский дипломат.

Также Василий Небензя заявил, что Россия «разочарована тем, что генеральный секретарь ООН никак не отреагировал на отправленное в октябре прошлого года письмо Москвы о замыслах Киева по каховской ГЭС».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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