Россия не будет помогать богатейшим странам в поставках зерна

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в пятницу, 23 июня, заявил, что содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам Россия не будет, – сообщают СМИ.

Говоря о ситуации с «черноморской зерновой инициативой», Небензя сказал: «Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем».

«В рамках «зерновой инициативы» в беднейшие страны было направлено менее 3% всех поставок продовольствия», – отметил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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