Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после заседании Совбеза в пятницу, 23 июня, на брифинге для журналистов заявил, что Россия запуск процесса расследования секретариатом ООН о якобы применении Россией иранских беспилотников на Украине будет считаться целенаправленной провокацией,– сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Небензя сказал: ««Мы ожидаем, что секретариат ООН будет строго соблюдать свой мандат и не поддастся на давление определенных стран. Наша страна будет рассматривать любые не предусмотренные мандатом действия секретариата как целенаправленную провокацию, которая подрывает имплементацию резолюции 2231. У секретариата такого мандата нет».

«Запуск такого расследования противоречит рабочей записке председателя Совета безопасности, которая четко прописывает мандат секретариата в контексте имплементации резолюции 2231. Резолюция 2231 не предусматривает такого рода расследований. А у экспертов в рамках резолюции нет необходимой экспертизы для проведения подобных расследований» – заявил российский дипломат и добавил: «Между Украиной и Ираном проходили консультации на тему якобы применения иранских БПЛА на украинской территории. Когда Иран запросил материальные свидетельства, ничего предоставлено не было».

Напомним, что представители США, Британии, Франции, Албании и Украины вновь обвинили Россию якобы в применении сотен иранских БПЛА на Украине и в планах по производству таких дронов на территории РФ. Указанные страны обвинили Россию и Иран в якобы нарушении резолюции 2231 и добиваются от секретариата ООН проведения расследования якобы применения Россией на Украине иранских беспилотников.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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