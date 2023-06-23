Захаров назвала Германию страной-спонсором терроризма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 23 июня, заявила, что Германия, поставляя оружие киевскому режиму, является спонсором терроризма.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Немецкая пресса пишет об утечках из Минобороны ФРГ. Согласно докладу германских силовиков, в ведомстве «не исключают причастность Украины к подрыву аммиакопровода Тольятти-Одесса». Причина – не дать реализовать черноморскую инициативу в полном формате. Мало того, Министерство обороны ФРГ, по информации местных СМИ, прямо называет подобную деятельность «диверсиями». Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры. Дело за малым – назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»