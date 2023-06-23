Список иноагентов пополнился бывшим совладельцем «Юкоса» Леонидом Невзлиным*, а также рядом других лиц и организаций

Министерство юстиции РФ в пятницу, 23 июня, добавило в реестр иноагентов бывшего совладельца компании «Юкос» Леонида Невзлина*, доцента МГУ Михаила Лобанова*.

На сайте российского минюста также говорится, что реестр иноагентов также вошли: оппозиционный политик Виталий Бовар*ь, ученый Илья Колмановский*, политик Евгений Ступин*, Роберт Латыпов*, Александр Белик*, объединение «Движение сознательных отказчиков»* и комьюнити-центр «Действие»*.

Согласно информации, опубликованной на сайте минюста РФ, Леонид Невзлин* «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал в поддержку ВСУ. Проживает за пределами Российской Федерации».

Доцент МГУ Михаил Лобанов* «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Оппозиционный политик Виталий Боварь* «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации».

Александр Белик* «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами Российской Федерации».

Ученый Илья Колмановский* «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, осуществлял финансирование организаций, оказывающих поддержку ВСУ. Проживает за пределами Российской Федерации».

Роберт Латыпов* «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации».

Политик Евгений Ступин* «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».

«Движение сознательных отказчиков»* распространяло, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, участвовало в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Выступало против специальной военной операции на Украине».

Комьюнити-центр «Действие»* «распространял для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов. Осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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