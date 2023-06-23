Россия не будет участвовать в Парламентской ассамблее ПАСЕ из-за отсутствия гарантий безопасности

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в пятницу, 23 июня, заявил, что российская делегация не поедет на летнюю сессию ПА ОБСЕ в Канаду, поскольку нет гарантий безопасности, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Петр Толстой, в частности, сказал: «Нет. Мы не едем, так как ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального визового режима и безопасного пребывания российской делегации, без чего не может быть нормальной работы в ассамблее в Ванкувере. Более того, предпринимаются попытки изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, что недопустимо».

«После нашей победы все изменится, но для тех, кто пытается выдавить Россию из ОБСЕ будет поздно» – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Москва, Иван Бабурин

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