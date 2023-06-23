СМИ: Берлин закупит у США военно-транспортные вертолеты на восемь миллиардов долларов

Тяжелые военно-транспортные вертолеты CH-47F Chinook собирается закупить Германия у американского концерна Boeing, заменив ими CH-53 «Сикорский», в рамках пакета до 8 миллиардов евро, – сообщает в пятницу, 23 июня, агентство Reuters

Со ссылкой на источник в Бундестаге агентство пишет: «Германия намерена приобрести 60 вертолетов Chinook у компании Boeing в рамках пакета стоимостью до 8 миллиардов евро, включая необходимую инфраструктуру для вертолетов. Пакет включает в себя закупку вертолетов, их обслуживание, инфрастуктуру, а также национальные контракты. Но – сделка еще нуждается в одобрении бюджетного комитета в Бундестаге».

Согласно информации издания ИнВоен Info на сегодняшний день парк тяжелых транспортных вертолетов в составе ВВС Германии состоит из 64 вертолетов модели CH-53 «Сикорский».

Берлин, Иван Бабурин

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