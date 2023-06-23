Путин заявил, что молодые военные надежно встали на защиту государства

Президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем молодежи в субботу 24 июня, заявил, что молодые солдаты и офицеры надежно встали на защиту суверенитета государства.

В своем поздравлении глава государства сказал: «В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции».

«Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают для вас и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время!», – заявил Путин.

Также президент России отметил, что «молодые россияне хорошо понимают, что любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день. …Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, в сфере обороны и безопасности, в социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России».

«Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет», – подчеркнул Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»