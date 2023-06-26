ЕС утвердит новую военную помощь Украине на 3,5 млрд евро

Руководители дипломатических ведомств стран Европейского союза в понедельник, 26 июня, утвердят расширение военной помощи Украине. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам политика, Совет ЕС по иностранным делам сегодня одобрит увеличение военной помощи Украине – дополнительные 3,5 млрд евро. Боррель сделал данное заявление по прибытии на встречу глав МИД сообщества.

Надо отметить, что Украине не получит новый пакет помощи одномоментно. Речь идет об увеличении финансирования Европейского фонда мира, из которого ЕС выделяет деньги на поставки оружия Киеву траншами в 500 млн евро раз в несколько месяцев, передает ТАСС.

Боррель также заявил о важности расширения военной поддержки Украины на фоне попытки вооруженного мятежа в России. По его мнению, события в России «разрушают российскую власть и влияют на ее политическую систему». Глава дипломатии ЕС выразил надежду, что эти события «подорвут военную мощь России».

Брюссель, Наталья Петрова

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