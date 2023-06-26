Что дальше и какие риски: политологи о последствиях «марша Пригожина»

События, связанные с ЧВК «Вагнер», стали самой обсуждаемой темой в последние два дня. «Новый День» спросил у политологов и социологов, как, по их мнению, события могут развиваться в дальнейшем.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что никаких особых последствий ожидать не стоит. «Мне кажется, нет никакого запроса на какие-то изменения во внутренней политике. Система сработала. Губернаторы выстроились в параде поддержки, политические партии поддержали президента, общественность тоже. Что такого произошло, что говорит, что в системе внутренней политики есть какие-то пробелы?» – сказал он корреспонденту «Нового Дня».

Доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ Андрей Коряковцев уверен, что ситуация с Пригожиным поставила перед государством как минимум одну задачу: «Все зависит от того, какие выводы из произошедшего сделает власть. Мятеж Пригожина вскрыл организационную проблему: степень подконтрольности ЧВК государству. Это надо подчеркнуть: проблема состоит не в существовании ЧВК самой по себе, а в степени контроля над ней со стороны государства. Вот какую проблему государство должно решить. Но с чем связана эта проблема? Почему существует ЧВК? С тем, что данная структура компенсирует неготовность общества к широкой мобилизации. Таким образом, это еще и общественная проблема. Мой прогноз: на социальном уровне последствий не будет никаких. На уровне государства – будут сделаны необходимые подвижки в деле правового оформления ЧВК».

По мнению профессора кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолия Гагарина, перемены будут, но не сиюминутные. «Есть ожидание позитивных изменений, в том числе и кадровых. Судя по многим репликам в интернете, ТГ-каналах, некоторые из них уже, мягко говоря, перезрели. Но сама по себе государственная машина движется не так быстро, у нее есть инерционная составляющая. Так что каких-то сиюминутных перемен ждать не следует. Хотя они, безусловно, будут. Те, кто принимает решения, видят необходимость изменений. Но не радикальных, а последовательных и систематических».

Политолог Илья Ананьев настроен более пессимистично. В своем телеграм-канале он отметил, что в перспективе есть определенные риски. По мнению эксперта, в случае с Пригожиным может иметь место опосредованная «легализация бунта», активация революционных настроений внутри страны. Также он отмечает: «Если в ближайшее время начнется кадровая расстановка бенефициаров системы и ее озвученных фаворитов, у части общества возникнет четкая корреляция «подвоха Пригожина» для спланированной Кремлем кадровой революции. Это риск видимого ослабления доверия к институту власти».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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