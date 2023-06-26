Столтенберг возложил ответственность за неудавшийся мятеж в России на «слабый германский режим»

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе, в понедельник, 26 июня, заявил, что в попытке военного мятежа в России виноват слабый германский режим, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы НАТО.

Комментируя попытку военного переворота в России, Столтенберг заявил: «То, что мы видели в России в последние дни продемонстрировала хрупкость германского режима. Это показывает слабость».

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на слова генсека НАТО следующим образом: «Извините?! Германский режим?!»

«Ой, извините! Российского режима. Извините! Мы видим слабость российского режима», – поправился Столтенберг.

Вильнюс, Иван Бабурин

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