Коллегия МИД России под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в понедельник, 26 июня, заявила, что «западники превратили Украину в новую международную террористическую ячейку».

В сообщении для СМИ, распространенном россйсикм внешнеполитическим ведомством говорится: «26 июня под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоялось заседание Коллегии МИД России на тему: «О противодействии новым вызовам и угрозам (НВУ) в условиях изменившейся международной обстановки».

Коллегия отметила, что современные международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, в центре которой находится «гибридная» война, развязанная «коллективным Западом» против России. Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку».

«Англосаксы взяли на себя роль штаба и поставщика Зеленскому вооружений, разведданных и целеуказаний для систематических ударов по гражданским объектам и мирным гражданам на территории России. Стараниями Вашингтона, Лондона и их сателлитов кризис обрел глобальное геополитическое измерение, проявляясь не только в Европе и США, но и в других регионах, включая Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку, Арктику. Одновременно «коллективный Запад» приносит в жертву своим колониальным амбициям перспективы универсального сотрудничества в космосе, киберпространстве, науке, культуре, а также в деле борьбы с НВУ: терроризмом, наркобизнесом, оргпреступностью и коррупцией», – заявили также в российском МИДе.

На Смоленской площади также подчеркнули, что «являвшаяся еще недавно одним из немногих действительно объединительных элементов международной повестки дня, тематика противодействия НВУ подверглась беспрецедентной политизации со стороны «коллективного Запада», который в стремлении сохранить свою гегемонию пытается превратить работу любых многосторонних структур в инструмент беспрецедентного давления на Россию».

Москва, Иван Бабурин

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