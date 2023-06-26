Боррель пообещал увеличить количество украинских рекрутов для тренировок на базах Европы

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 26 июня, заявил, что Евросоюз увеличит количество украинцев для тренировок на военных базах в Европе сверх ранее заявленной цели в 30 тыс. человек, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава европейской дипломатии сказал: «ЕС расширит деятельность своей миссии по подготовке солдат для ВС. Мы расширим их подготовку. Даже после войны мы будем продолжать подготовку украинской армии и ее снабжение. В настоящее время ЕС обучил 24 тысяч военных для Украины».

Кроме того, Боррель заявил, что Евросоюз будет разрабатывать стратегию на случай возникновения «политической нестабильности в России»

Отвечая на вопрос, есть ли у ЕС стратегия на случай возникновения политической нестабильности в России в будущем, Боррель сказал: «Такую стратегию нельзя разработать быстро, прошло только 24 часа. Но теперь мы будем работать над этим, проводить консультации. Но нужно понимать, что то, что произошло, – это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения».

Брюссель, Иван Бабурин

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