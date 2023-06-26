Рига полностью прекращает выдачу любых виз россиянам

МИД Латвии в понедельник, 26 июня, заявило, что прекращает прием заявлений граждан России с просьбой о выдаче виз всех типов.

В сообщении, опубликованном на сайте Латвийского МИДа, говорится: «В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России»

«Принятые представительствами заявления, обработка которых началась до 25 июня, будут рассмотрены до конца», – уточнили во внешнеполитическом ведомстве Латвии.

Рига, Иван Бабурин

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