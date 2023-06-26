Байден заявил, что США не причастны к попытке мятежа в России и дал поручение докладывать о ситуации каждый час

Президент США Джо Байден в понедельник, 26, июня, в связи попыткой мятежа в России заявил, что США к этому не причастны и распорядился докладывать о ситуации «каждый час», а также призвал быть готовыми «различным сценариям», – сообщают СМИ.

В первом официальном заявлении хозяина Белого дома о попытке мятежа в России говорится: «Я поручил своей команде по национальной безопасности внимательно отслеживать и ежечасно докладывать мне о происходящем. Я проинструктировал их о необходимости подготовиться к различным сценариям. В свете этих событий я созвонился с лидерами стран-союзников для выработки общих подходов к оценке происходящего. Крайне важно, чтобы с нашей стороны последовал скоординированный ответ в отношении того, чего мы ожидаем».

«США и союзники не причастны к последним событиям в России, а попытка мятежа представляет собой борьбу внутри российской системы. Соединенные Штаты будут следить за развитием ситуации и продолжат оказывать Украине помощь независимо от развития событий в России», – заявил также Джо Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

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