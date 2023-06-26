МИД РФ: Возможная передача Киевом в музеи мощей православных святых – пример преступного курса Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с сообщением Службы внешней разведки России (СВР) о предполагаемом разграблении Киево-Печерской лавры заявила в понедельник, 26 июня, что это являет собой очередной пример преступного курса Зеленского, направленного на подрыв общих для русского и украинского народов вековых духовных скреп.

В заявлении Захаровой по поводу сообщения СВР России о том, что «киевскими властями при поддержке их западных покровителей готовится операция по «эвакуации» за границу христианских ценностей Киево-Печерской лавры, включая хранимые там мощи православных святых. опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Подобный вопиющий акт – это очередной пример преступного курса В.Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп. При этом речь идет не только о банальном разграблении святыни, но и лишении украинского народа и всего мирового Православия его религиозного, культурного и исторического достояния».

«Очевидно, что засевшим в Киеве неонацистам чужды интересы жителей страны и сама Украина. Ради собственной наживы они продолжают распродавать ее по частям, отправляя на Запад чернозем, зерно, людей и даже их органы. Гонения киевского режима в отношении священнослужителей, монахов и прихожан канонической Украинской православной церкви – одна из важных тем наших регулярных бесед с руководством Секретариата ЮНЕСКО. …Принимая во внимание, что на карту поставлен международный авторитет ЮНЕСКО, надеемся, что слова Секретариата не будут расходиться с его делами. Со своей стороны продолжим отслеживать развитие ситуации», – подчеркнула официальный представитель российского МИДа.

Следует отметить, что ранее сегодня представитель ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Томас Маллар заявил, что организация не принимает участия в перемещении реликвий из Киево-Печерской лавры, о котором сообщала ранее Служба внешней разведки России.

Москва, Иван Бабурин

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